Seks dømde til døden på Gazastripa

Totalt er 14 personar dømde for å ha «samarbeidd med okkupanten», ifølgje innanriksdepartementet i den palestinske enklaven.

– Kollaboratørar må innsjå at okkupasjonen aldri vil vere i stand til å verne dei, sa ein talsmann for innanriksdepartementet på ein pressekonferanse i Gaza by måndag.

Blant dei seks dødsdømde er ei kvinne som er dømt in absentia. Ho blir skulda for å ha oppmuntra nevøen sin på Gazastripa til å samarbeide med israelsk etterretningsteneste.

Detaljar rundt kva dei andre domfelte er skulda for å ha gjort, eller kvar dei er, er førebels ikkje kjent.

