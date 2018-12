Nato åtvarar: Vil svare på russiske rakettar

utenriks

– Vi vil ta alle nødvendige avgjerder for å sikre tryggleiken til dei allierte, seier Stoltenberg.

Han ventar at dei russiske SSC-8-rakettane vil bli eit hovudtema når utanriksministrane i Nato samlast ved hovudkvarteret til alliansen i Brussel tysdag og onsdag denne veka.

Dei nye rakettane er billege å byggje og lette å gøyme vekk, åtvarar Nato.

Samtidig kan dei bere atomstridhovud og utslette europeiske byar på berre nokre få minuttars varsel.

I strid med INF

Nato hevdar dei nye rakettane er utvikla i strid med INF-avtalen, som vart inngått mellom USA og Sovjet i 1987. INF forbyr alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen.

Russland nektar for avtalebrot. Men Nato er ikkje i tvil.

– Situasjonen vi har no, er uhaldbar. Det kan ikkje halde fram slik, seier Stoltenberg.

Kravet hans er at russarane på ein open og truverdig måte må bevise at dei overheld avtalen. Men viss det ikkje skjer, må dei allierte trekke konsekvensane.

– Nato vil ikkje spegle det Russland gjer, fly for fly, rakett for rakett og stridsvogn for stridsvogn. Men vi vil sikre at vi har den nødvendige kapasiteten, den nødvendige viljestyrken og den nødvendige beredskapen som skal til for å gi truverdig avskrekking, seier Stoltenberg.

Svaret frå Nato vil bli fast, men balansert, legg han til.

Uklart korleis Nato vil svare

Men nøyaktig kva Nato har tenkt å gjere, er for tidleg å seie.

Anonymt fortel diplomatar at spørsmålet enno ikkje er diskutert i detalj. Hos enkelte allierte er det samtidig ein viss skepsis til «sabelrasling» frå Nato.

Stoltenberg sjølv har tidlegare sagt til NTB at han ikkje ser for seg at Nato skal svare med å utplassere fleire atomvåpen i Europa.

USAs ambassadør til Nato, Kay Bailey Hutchison, har på si side gjort det klart at USA på sikt må utvikle tilsvarande våpen som Russland.

Seks månader

President Donald Trump varsla tidlegare i haust at USA vil trekke seg frå INF som følgje av dei russiske avtalebrota.

Men det formelle varselet om at USA trekker seg, har enno ikkje komme. Eit slikt varsel vil utløyse ein seks månader lang utmeldingsprosess, der Russland vil få ein siste sjanse til å snu og byrje å overhalde avtalen igjen.

Etter det NTB kjenner til, skal fleire allierte ha bedt om meir tid før varselet blir sendt.

Russland har for delen sin uttalt at eit farleg våpenkappløp kan bli konsekvensen viss avtalen blir skrota.

(©NPK)