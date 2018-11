Polen bygger røyrleidning for å hente gass frå Noreg

utenriks

Den 900 kilometer lange røyrleidninga skal etter planen vere ferdig i oktober 2022, når Polens noverande kontrakt med russiske Gazprom går ut.

– Eit kvantesprang for tryggleiken og sjølvstendet for den polske energisektoren, seier statsministeren i landet, Mateusz Morawiecki.

Røyrleidninga skal frakte gass frå norsk sokkel i Nordsjøen, via Danmark og under Austersjøen til Polen. Det polske selskapet GAZ-SYSTEM SA og Danish Energinet SOV kunngjorde fredag at avtalen var i boks.

Røyrleidninga får ein kapasitet på opptil 10 milliardar kubikkmeter naturgass årleg, og prosjektet har alt fått 500 millionar kroner i støtte frå EU. Kva den endelege prisen blir, er ikkje kjent.

To tredelar av Polens gassimport kjem i dag frå Gazprom, men landet har vedteke å gjere seg mindre avhengige av Russland og underteikna tidlegare i månaden også ein avtale om import av flytande naturgass (LNG) frå USA.

I tillegg til å kjøpe norsk gass vurderer Polen no også å importere gass frå Qatar.

(©NPK)