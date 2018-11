Nord-Koreas utanriksminister på besøk til Vietnam

utenriks

Det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap seier at Nord-Korea ønsker å lære frå Vietnam, der økonomien har blomstra etter at landet har omfamna omfattande marknadsreformer og opna dørene for utanlandsk investering og open handel.

Det har ført til at bruttonasjonalproduktet i landet (BNP) har vakse med minst fem prosent i året sidan årtusenskiftet.

Landet har gjort dette samtidig som dei har oppretthalde ettpartistyret i landet, med lite rom for dissens.

Ekspertar seier til nyheitsbyrået AFP at den modellen kan appellere til Nord-Korea, som har tynnslitt økonomi etter breie sanksjonar og fleire år med isolasjon.

– Dei ønsker å styrke dei økonomiske banda sine til andre nasjonar og ikkje lenger vere heilt avhengige av Kina, seier Kevin Gray, som er professor i internasjonale relasjonar ved University of Sussex, til AFP om besøket.

