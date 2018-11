Macron: – Nektar å signere Mercosur-avtale

utenriks

Handelsblokken Mercosur består av dei fire søramerikanske landa Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasil. Brasils påtroppande president, Jair Bolsonaro, opna under valkampen for å trekke Brasil frå Parisavtalen.

– Eg er her ikkje for å skrive under på ein svær handelsavtale med makter som har sagt dei ikkje vil respektere Parisavtalen, sa Macron under eit statsbesøk i Argentina før G20-møtet.

Brasil er den største medlemmen av handelsblokka.

Vidare sa den franske presidenten at han er villig til å gå vidare i samtalar om individuelle handelsavtalar med Argentina.

Franske bønder har protestert over ein auke i importen av storfekjøtt, noko som vil vere ein del av Mercosur-avtalen.

– Akkurat som Argentina, har Frankrike grenser når det gjeld landbruk. Men vi har klart å finne kompromiss som gjer det mogleg for oss å halde fram prosessen, sa Macron til reporterane.

– Men eg håper desse diskusjonane inkluderer alle ambisjonane våre, føydde til Macron og sikta til Parisavtalen om klimaendringar.

(©NPK)