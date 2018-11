utenriks

Éi kvinne vart funnen død blant dei hundrevis av flyktningane som prøvde å krysse Middelhavet frå Nord-Afrika til Europa.

Båtane vart oppdaga torsdag i Alboransjøen, som ligg mellom Spania og Marokko, rett aust for Gibraltarstredet.

Onsdag vart tre døde menneske plukka opp frå sjøen i det same området. Ifølgje FN har over 2.000 flyktningar mista livet under den farefulle ferda over Middelhavet i retning Europa så langt i år.

