WHO slår meslingalarm

I fjor registrerte WHO 190.000 tilfelle av meslingar i verda, og 110.000 dødsfall vart knytte til den svært smittsame sjukdommen. Det var ein auke på 30 prosent frå året før.

Auken har framleis i inneverande år og var fram til november på rundt 10 prosent samanlikna med same perioden i fjor.

Vaksineskepsis, ofte driven fram av uriktige påstandar om biverknader av meslingvaksine, bidreg til at smittetala no også aukar i rike europeiske land, konstaterer WHO.

I delar av Afrika er det fattigdom som fører til at få barn blir vaksinerte i mange område, og det same er no tilfelle i Venezuela.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som blir spreidd ved dropesmitte og gir kraftige forkjølingssymptom, feber og utslett.

Auka vaksinasjon har sidan 2000 redusert talet på tilfelle med 85 prosent, men pila peikar no oppover igjen.

I Noreg vart meslingvaksine introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. Det siste registrerte dødsfallet som kom av meslingvirus, var i 1989.

