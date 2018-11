Trump avlyser møte med Putin

utenriks

– Basert på det faktumet at fartøya og sjøfolka ikkje har vorte sende tilbake til Ukraina frå Russland, har eg bestemt at det er best for alle involverte partar å avlyse det tidlegare oppsette møtet i Argentina med president Vladimir Putin, skriv Trump på Twitter.

Trump og Putin skulle etter planen ha møtt kvarandre under G20-toppmøtet, som går av stabelen i Argentina fredag og laurdag.

Konflikten mellom Russland og Ukraina har spissa seg til etter at den russiske kystvakta søndag tok tre ukrainske marinefartøy og mannskapa om bord i arrest i Kertsjsundet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

