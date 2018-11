Stor politiaksjon mot Deutsche Bank

utenriks

Mistankane byggjer på avsløringar frå dei såkalla Panama Papers, som omhandlar skatteparadis.

Banken blir skylda for å ha hjelpt klientane sine med å etablere selskap i skatteparadis for å kvitvaske svarte pengar frå kriminell aktivitet, opplyser tysk påtalemakt i ei utsegn.

Deutsche Bank blir òg skylda for å ikkje ha rapportert mistankar om kvitvasking, trass i at det fanst tilstrekkeleg med bevis for å avsløre ulovlege verksemder, ifølgje påtalemakta.

Om lag 170 politibetjentar og etterforskarar ransaka torsdag seks av kontora til banken både i og utanfor Frankfurt, og aksjane til stobanken fall med nesten 4 prosent då nyheita vart kjent torsdag morgon.

– Det er korrekt at politiet no etterforskar enkelte av kontora våre. Det gjer dei i samband med ei sak knytt til Panama Papers. Vi vil komme med ei ytterlegare utsegn så fort vi har fleire detaljar. Vi ønsker å samarbeide fullt ut med politiet, seier banken i ei utsegn.

Etterforskinga til politiet skal i hovudsak vere retta mot to tilsette i høvesvis førti- og femtiåra, i tillegg til fleire førebels enno ikkje identifiserte personar, ifølgje tysk politi.

I 2017 fekk storbanken bøter på nærare 5,25 milliardar kroner etter ei etterforsking frå amerikanske og britiske styresmakter. Finansstyresmaktene meinte at banken ulovleg hadde ført 10 milliardar dollar ut av Russland ved å spegle handel utført av kontora til banken i New York, London og Moskva.

(©NPK)