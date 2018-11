Hunt avviser «norsk» løysing

utenriks

Det var julekos som stod på plakaten då utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) besøkte Hunt i London torsdag formiddag. Dei to utanriksministrane hadde invitert til høgtideleg tenning av julegrana som det britiske utanriksdepartementet har fått i gåve frå Noreg, med gløgg og julesongar på både norsk og engelsk frå barnekoret ved den norske skulen.

Men dei to utanriksministrane kom ikkje unna det historiske brexitdramaet som no speler seg ut i Parlamentet i London, berre eit steinkast frå Hunts kontor. Der er det massiv motstand mot skilsmisseavtalen britane har forhandla fram med EU.

Avtalen inneber kompromiss, vedgjekk Hunt overfor norsk presse i London. Men å stemme han ned vil vere svært risikabelt, åtvara den britiske utanriksministeren, som framleis har trua på at stemninga kan snu før voteringa i Underhuset den 11. desember.

– Eg trur parlamentarikarane byrjar å forstå at det er slik vi kan levere den brexiten vi stemde for, sa han.

«Plan B»

Dei siste dagane har rykta likevel svirra om ein mogleg «plan B» viss Underhuset skulle ende opp med å seie nei.

Kriseløysinga går, ifølgje britiske medium, ut på at Storbritannia i ein slik situasjon kan gå inn for ei såkalla norsk løysing i staden, med medlemskap i EØS i ein overgangsperiode etter skilsmissa.

Tabloidavisa The Sun skreiv for få dagar sidan at Hunt er ein av fleire ministrar som, ifølgje regjeringskjelder, skal ha byrja å vise interesse for ideen. Men då norsk presse konfronterte han med «plan B»-rykta, stilte han seg fullt avvisande til forslaget.

– Eg har stor respekt for den vegen Noreg har valt. Men mange av dei som stemde for brexit, ønskte å avslutte den frie bevegelsen. Dei ønskte å gi Parlamentet kontroll over innvandringspolitikken. Og det er ikkje mogleg i eit EØS-scenario, sa Hunt.

– Derfor meiner eg vi må gå i ei anna retning, sa han.

Klar melding

Det offisielle standpunktet til den britiske regjeringa har heile tida vore at EØS ikkje vil fungere for Storbritannia. For det første fordi det vil bety opne grenser for innbyggarar frå andre land i EØS, og for det andre fordi det vil binde Storbritannia til store bunkar med lover og reglar vedtekne i Brussel.

Etter det NTB kjenner til, skal denne bodskapen ha vorte formidla på ein minst like tydeleg måte i møte bak lukka dører med Noreg.

– Vi rettar oss etter det den britiske regjeringa seier veldig klart og tydeleg, og det er at EØS og EFTA ikkje er ei løysing for dei, seier Eriksen Søreide til NTB.

Ho stadfestar at «plan B»-rykta kom opp i samtalane hennar med Hunt torsdag.

– Men dette er ikkje eit ønskt alternativ i den britiske regjeringa.

Ønsker ikkje å spekulere

Statsminister Erna Solberg (H) har tidlegare sagt til NTB at Noreg vil ønske britane «hjarteleg velkomne» i EØS viss dei skulle ombestemme seg.

Eriksen Søreide, derimot, er meir atterhalden.

– Skulle det bli ei problemstilling, må vi diskutere det. Det er heilt openbert. Men det er inga problemstilling. Og eg kjem ikkje til å spekulere meir om det i det heile.

