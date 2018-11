Forventa levealder held fram med å søkke i USA

utenriks

Mengder dødsfall knytt til overdose steig i 2017 med nesten ti prosent i tilhøve til året før. I same periode steig sjølvmordstala med 3,7 prosent.

Tala kjem frå Det amerikanske senteret for sjukdomskontroll og førebygging (CDC). Den forventa levealderen i landet låg i fjor på gjennomsnittleg 78,6 år, ein nedgang på 0,1 år frå 2016.

Sidan 2014 har den forventa levealderen sokke jamt, og i løpet av perioden har den gjennomsnittlege amerikanaren mista 0,3 år av livet.

– Tala frå CDC viser at den forventa levealderen i USA har sokke dei siste åra. Tragisk nok er denne tragiske trenden knytt til stadig fleire dødsfall grunna overdose og sjølvmord, seier CDC-sjef Robert Redfield.

Rusmiddel

Tala kjem samtidig med at landa kjemper mot ein opioidepidemi, og mange amerikanarar er avhengige av smertestillande.

Heroin og syntetiske opioidar som fentanyl er blant rusmidla som blir hyppig misbrukt i USA. Sistnemnde var dopa som tok livet av artistane Prince og Tom Petty i høvesvis 2016 og 2017.

CDC-sjefen seier at dei ferske tala er ein oppvekkar.

– Den forventa leveralderen gir oss eit bilde av helsetilstanden til folk på nasjonal basis. Denne statistikken er ei påminning om at vi mistar for mange amerikanarar, for tidleg og for ofte, av årsaker som kan forhindrast, seier Redfield.

– Burde stige, ikkje søkke

Den forventa levealderen har ikkje falle så drastisk sidan epidemien med spanskesyken i 1918 og første verdskrigen, ifølgje Robert Anderson, som er sjef for statistikk over dødelegheit ved Det nasjonale senteret for helsestatistikk (NCHS).

– Vi er eit velutvikla land med svært mange ressursar. Den forventa levealderen vår burde stige, og ikkje søkke slik han gjer no, seier Anderson.

Den forventa levealderen i USA sokk òg mykje på 80-talet då hiv og AIDS-krisen var på sitt verste. I nabolandet Canada ligg den forventa levealderen tre år over USA. I Japan lever folk lengst, og forventa levealder ligg i snitt på nesten 84 år.

(©NPK)