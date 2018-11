Löfven klar til å gi og ta i forhandlingar med Lööf

utenriks

Centern-leiaren kom tysdag med ei liste over fleire tøffe borgarlege krav som måtte oppfyllast dersom ho skulle støtte Socialdemokraterna-leiarLöfven i ei eventuell statsministeravstemming.

Onsdag seier Löfven at han er innstilt på å setje seg ned med Lööf for å diskutere kravlista.

– Men først må eg setje meg inn i kva slags krav det er snakk om og gjere ein analyse, seier Löfven.

Han understrekar samtidig at verken Centern eller andre parti kan forvente å få gjennom einsidige krav.

– Det er bra at vi no har ein diskusjon om politikken. Ein skal snakke om politikken. Samtidig inngår det i ei forhandling at alle skal føle at dei har fått noko når dei reiser seg frå bordet, og at alle òg skal ha gått med på noko, seier Löfven.

– Alle parti som er klare til å inngå noko som helst form for samtale, må vere førebudde på å gi og ta, held fram han.

Blant krava Lööf stilte, var senka skattar, liberalisering av bustad- og arbeidsmarknaden og garantert valfridom i velferda.

Centerns stemmer åleine held likevel ikkje for Löfven, og òg det sosialistiske Vänsterpartiet kjem til å stille tøffe krav for å halde fram støtta si, lover partileiar Jonas Sjöstedt.

– Eg ser på Lööfs liste som eit forhandlingsutspel. Eg trur ikkje eingong ho forventar at Löfven er klar til å akseptere ein politikk som ligg til høgre for den Fredrik Reinfeldt dreiv, seier han til Expressen.

– Ei Löfven-regjering treng stemmene våre, og vi kjem til å bruke det for å få innverknad, understrekar han.

