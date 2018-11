Statkraft pressar på for klimanøytralt EU

utenriks

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, Vattenfall-sjef Magnus Hall og Fortum-sjef Pekka Lundmark hadde med seg eit felles opprop då dei møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete i Brussel tysdag, dagen før EU-kommisjonen legg fram eit forslag til ny langtidsplan for klimapolitikken i Europa.

I oppropet tek dei tre energileiarane til orde for at EU bør heve ambisjonsnivået og gå inn for utsleppsnøytralitet innan 2050.

– Vi meiner EU bør auke ambisjonane i klimapolitikken slik at ein verkeleg når 1,5-gradersmålet. Då må ein vere utklippsnøytral innan 2050, seier Rynning-Tønnesen til NTB på veg ut frå møtet.

– Vi trur òg det er realistisk å nå det målet, seier han.

I den nye klimaplanen er det venta at EU-kommisjonen vil skissere fleire alternative scenario for klimapolitikken i åra som kjem. Det blir så opp til EU-parlamentet og EU sine medlemsland å avgjere kva ambisjonsnivå EU skal legge seg på.

Men Cañete sjølv vil gjerne ha opp ambisjonane, ifølgje Rynning-Tønnesen.

– Han personleg gir uttrykk for at han er veldig einig med oss, seier han.

(©NPK)