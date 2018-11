InSight landa på «den raude planeten»

utenriks

– Landinga er stadfesta, opplyste flygeleiaren kort tid før klokka 21 norsk tid, noko som utløyste letta sukk, jubel og applaus i kontrollrommet i Pasadena.

– For ei lette. Dette er verkeleg fantastisk, jubla sjefingeniør Rob Manning.

Om InSight slapp uskadd frå landinga på Mars, som er kjent som den raude planeten, er enno ikkje kjent.

Romsonden landa på vestsida av Elysium Planitia, den nest største vulkanske regionen på Mars, akkurat der NASA ville han skulle lande.

– Han landa så å seie midt i blinken, seier prosjektleiar Tom Hoffman, men føyer til at dei siste kalkulasjonane ikkje er klare. Vidare fortel han at det er vanskeleg å seie frå dei første bilda, men at det verkar som sonden fekk den «flate og jamne parkeringsplassen» han hadde håpa på.

Ventar på bilde

Det tek over åtte minutt før signala frå sonden når jorda, 482 millionar kilometer unna, noko som skjer via to minisatellittar som har følgt fartøyet sidan oppskytinga.

Den eine av satellittane har sendt heim eit bilde frå Mars-overflata, men fleire og betre bilde blir først venta om timar og dagar.

Sju timar etter landinga opplyser NASA at InSights har folda ut solcellepanela og ladar opp batteria.

Først når det er gjort, kan NASA byrje å kommunisere med sonden og fastslå om alt har gått etter planen.

Nummer åtte i rekka

Spenninga før landinga på måndag var stor, sjølv om det på langt nær er første gong ein amerikansk romsonde har nådd Mars.

Første gong NASA lykkast med ei kontrollert landing på planeten, var i 1976. USA har også lykkast seks gonger etterpå, seinast i 2012. InSight er dermed nummer åtte i rekka.

Prislappen for Insight er på nærare 9 milliardar kroner, men om sonden hadde krasjlanda, kunne det heile vore bortkasta.

NASAs ekspertar medgav før landinga at mykje kunne gå gale. Romsonden nærma seg Mars i ein fart på 19.800 kilometer i timen, før han på få minutt skulle bremse ned til 8 kilometer i timen og til slutt lande mjukt på overflata til planeten.

Skal utforske innsida

Dersom alt går etter planen, skal sonden no utforske innsida av Mars. Han er utrusta for å bore opptil 5 meter ned under overflata med eit instrument som har fått tilnamnet «moldvarpen». Der han skal gjere målingar av mellom anna temperatur.

Ein seismograf skal føle etter jordskjelv, meteorittnedslag og anna som kan skake planeten. Mars' rotasjon skal målast nøyaktig, det same skal vêret på landingsstaden ved Mars' ekvator.

