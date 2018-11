Halvert verksemd ved livsviktig hamn i Jemen

utenriks

Hodeida blir kontrollert av Houthi-opprørarane, men har dei siste månadene komme under harde angrep frå Saudi-Arabia og koalisjonspartnarane og støttespelarane deira.

Om lag 70 prosent av all import til Jemen har tidlegare skjedd via hamna i Hodeida, som ifølgje FN derfor har vore livsnerven for rundt 28 millionar menneske som er avhengige av mat utanfrå.

FNs matvarefond (WFP) held i dag liv i rundt 8 millionar menneske i Jemen, der rundt 14 millionar menneske ifølgje FN står på randa av svolt.

Halvert verksemd

Kamphandlingane rundt Hodeida har likevel kraftig redusert hamneverksemda, som dei siste to vekene er halvert, opplyser WFP.

Sjølv om partane etter kraftig internasjonalt press no lèt våpena kvile, er uvissa i byen så stor at færre skip anløper hamna.

– Operasjonane i hamna i Hodeida er redusert med 47 prosent dei siste to vekene, opplyser WFPs talsmann Herve Verhoosel.

Dramatiske følgjer

– Dersom situasjonen blir forverra ytterlegare, vil det få dramatiske følgje for tilgangen og prisen på mat, og dette vil gjere det stadig meir vanskeleg for familiar i Jemen å dekke dei heilt grunnleggjande behova sine, seier han.

Ifølgje WFP har det ikkje vore nokon nedgang i mengda hjelpesendingar som blir lossa i Hodeida dei siste vekene, men nedgangen i kommersiell import har bidrege til å drive dei frå før høge matvareprisane ytterlegare i vêret.

Fakta om konflikten i Jemen

* Republikk på Den arabiske halvøya med om lag 29 millionar innbyggjarar.

* Ein regional koalisjon leidd av Saudi-Arabia gjekk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-rørsla som hadde teke kontroll over Jemens hovudstad Sana i september 2014.

* Dei sameina arabiske emirat deltek i koalisjonen og har soldatar på bakken i det sørlege Jemen. Det same har Sudan, og franske spesialstyrkar er òg til stades.

* Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle partar i konflikten blir skylda av menneskerettsorganisasjonar for krigslovbrot.

* Iran støttar houthiane sitt opprør. FN-granskarar konkluderte i 2017 likevel med at det ikkje fanst bevis for store våpenleveransar frå Iran.

* Over 10.000 menneske er drepne i krigen sidan 2015, ifølgje WHO. Over 50.000 er såra, og sivile utgjer fleirtalet av offera.

* Over tre millionar menneske er drivne på flukt sidan konflikten braut ut.

* FN og hjelpeorganisasjonar fryktar ein massiv svoltkatastrofe i Jemen, der 28 millionar menneske er avhengige av mat utanfrå og halvparten av dei ifølgje FN står på randa av svolt.

