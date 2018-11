Finske turistar deportert frå Malaysia

utenriks

Turistane, to kvinner og to menn i alderen 27 til 60 år, vart i førre veke arrestere på eit hotell på øya Langkawi etter at politiet hadde fått ei rekke klagar om at dei fire hadde delt ut brosjyrar og bøker på offentlege stader.

Under arrestasjonen beslagla politiet også 47 pennar med påtrykte bibelvers og 336 notisbøker med tekstutdrag frå Bibelen.

Den lokale politisjefen Mohamad Iqbal Ibrahim seier ifølgje nyheitsbyrået AP at dei fire har vorte sende over til innvandringsdepartementet etter at offentleg påtalemakt avgjorde å deportere dei.

Han seier også at finnane vil bli svartelista og at kontoret til statsadvokaten vil sende eit brev til Finlands ambassade og uttrykkje misnøye over åtferda deira.

Det er forbode ved lov å omvende muslimar til andre religionar i Malaysia, men det motsette er lovleg.

(©NPK)