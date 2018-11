870 angrep mot afghanske skular

utenriks

Berre dei første fem månadene av året var det dobbelt så mange åtak som i heile 2017, viser tala Global Coalition to Protect Education from Attack la fram.

Åtak på eller truslar mot studentar, lærarar eller utdanningsfasilitetar, eller militær bruk av skular, har no ført til at talet på barn som går på skule i Afghanistan har gått ned for første gong sidan 2002.

– Det er hjarteskjerande å sjå korleis desse åtaka risikere å stå i vegen for 17 års positiv utvikling, og ikkje minst fleire milliardar dollar i nødhjelp og bistand, seier administrerande direktør Diya Nijhowne i GCPEA.

Redd Barna ber afghanske styresmakter ta tak, og ikkje bruke utdanningsinstitusjonar som vallokale.

– I Afghanistan bidreg bruk av skular som vallokale til at skulane blir trekte inn i ein politisk konflikt, og blir dermed eit meir aktuelt angrepsmål. Vi rår derfor til at skular ikkje blir brukte i samband med dette valet, seier utviklingspolitisk seniorrådgjevar Bergdis Joelsdottir.

GCPEA består av ei rekke organisasjonar, blant dei Redd Barna, Human Rights Watch og FNs barnefond (Unicef).

Dei kartlegg forutan direkte åtak mot skulebygningar, også angrep mot elevar og lærarar, militær bruk av skulebygningar, militær rekruttering på skulen eller skulevegen og seksuelle overgrep gjort av soldatar og opprørarar på skular.

(©NPK)