Sveitsarane stemde ja til lovleg velferdsspionasje

utenriks

Lova vart vedteken som ein del av det direkte demokratiet i landet, som tillèt veljarar å utfordre nasjonale saker fire gonger i året.

Det var motstandarar av lova som kalla inn til folkerøysting, men til slutt stemde 64,7 prosent av veljarane ja til at forsikringsselskap kan overvake kundane deira i saker der svindel blir mistenkt.

Det var lenge praksis blant selskap i landet å spionere på kundane sine, fram til ein dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2016 sette ein stoppar for det. Men regjeringa i landet insisterte på at ei slik overvaking var nødvendig for å forhindre forsikringssvindel og halde kostnadene låge for alle.

– Det sveitsarane viste er at sosialt tryggleiksnett er viktig, men at det då er nødvendig at alle blir stilt til ansvar, seier Benjamin Roduit i det kristendemokratiske partiet i landet.

Motstandarar av lova har hevda at han er sett saman i all hast som følgje av press frå forsikringslobbyistar. Dei peiker på at lova ikkje hindrar spionane til forsikringsselskapa frå å filme personar som til dømes er i deira eigen hage eller på privat balkong, fordi det kan bli filma frå open gate.

Ifølgje den nye lova vil heller ikkje forsikringsselskapa trenge løyve til å gjere overvaking, berre «konkrete indikasjonar» på eit falskt krav.

Sveitsarane stemde òg søndag for å halde fram praksisen med å ta horna frå kyr. Det vart òg fleirtal for å la internasjonale avtalar ha rang over nasjonale lover.

