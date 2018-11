Solberg bekymra over eskaleringa i konflikten mellom Ukraina og Russland

utenriks

– Vi er bekymra for spenninga i området og for det ukrainske mannskapet som var om bord, seier ho til Radio Noreg.

Søndag losna den russiske tryggleikstenesta FSB skot mot tre ukrainske marinefartøy, etter at ukrainarane gjennomførte det den russiske kystvakta hevda var ein uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvatn. To ukrainarar vart skadd i skytinga. Seinare gjekk FSB om bord i dei ukrainske skipa, og tok kontroll over dei.

FNs tryggingsråd har innkalla til eit krisemøte måndag ettermiddag norsk tid som følgje av konflikten. Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kjelder til nyheitsbyrået AFP.

Solberg streka under at Russland må følgje avtalane dei har skrive under.

– Eg håper at dei kan få Ukraina og Russland til å snakke saman, at ein opnar opp Ukrainas tilgang til Azovhavet, som dei har ein avtale på, og at ein får roa ned situasjonen, seier ho til Radio Noreg.

(©NPK)