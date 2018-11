Over 700 skadd i jordskjelv i Iran

utenriks

Senteret for skjelvet låg 10 kilometer under jordoverflata ved landsbyen Sarpol-e Zahab, som var episenter for eit jordskjelv som i fjor tok livet av over 600 menneske.

Landsbyen ligg rundt 110 kilometer nordvest for byen Ilam.

Måndag melder statleg iransk fjernsyn at talet på skadde har auka frå 634 til 716 personar. Dei fleste kom frå det med mindre skadar, og berre eit fåtal personar hadde behov for å bli innlagt på sjukehus, ifølgje lokale styresmakter.

Det er framleis ikkje rapportert om dødsfall.

Jordskjelvet har òg ført til skade på bygningar og nokon veg, i tillegg til straumbrot.

Skjelvet hende like etter klokka 20 søndag kveld.

(©NPK)