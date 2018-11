Over 40 migrantar arresterte i USA

utenriks

– 42 menneske kryssa grensa og vart arresterte, seier Rodney Scott, grensepatruljesjef for San Diego-sektoren, til CNN.

Dei fleste av dei arresterte er menn.

Dei 42 var del av ei gruppe flyktningar som prøvde å ta seg over grensa frå Mexico då ein fredeleg protestmarsj utvikla seg til eit veldig kaos søndag. Dei fleste av dei vart stansa då det amerikanske grensepolitiet fyrte av tåregass og gummikuler ved grenseovergangen Chaparral.

Rundt 5.000 menneske, dei fleste av dei frå det valdsherja Honduras, er i ein leir ved den mexicanske byen Tijuana. Dei har reist nordover i håp om å komme seg inn i USA og få opphald der.

Asylprotest

Fleire hundre av migrantane marsjerte søndag mot grensa med krav om at USA får fortgang i behandlinga av asylsøknadene deira. Ved grenseovergangen prøvde nokre av dei å presse seg gjennom gjerda, og dei amerikanske vaktene svarte med tåregass.

Mexicos innanriksdepartement har sagt at dei som «på valdeleg vis» prøver å ta seg inn i USA, kjem til å bli deporterte umiddelbart. Dei lokale styresmaktene i Tijuana seier at 39 migrantar er arresterte for ordensforstyrringar og andre forhold i samband med protesten.

Steinkasting

Scott seier at dei som prøvde å ta seg inn i USA søndag, gjorde det ved ein forsømd del av det gamle grensegjerdet, der det skal byggast eit nytt gjerde. Han forsvarer bruken av tåregass og seier migrantane kasta steinar mot grensevaktene.

Ordføraren i Tijuana har erklært humanitær krise i grensebyen og har bedt FN om hjelp til å handtere dei rundt 5.000 mellomamerikanske migrantane som har komme.

