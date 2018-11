Ingen jubel for brexitavtalen i Parlamentet

utenriks

– Brexitavtalen er nasjonal sjølvskading. Underhuset har ikkje noko anna val enn å avvise denne avtalen, slo Labour-leiar Jeremy Corbyn fast.

– Denne avtalen gjer at vi endar opp med det verste av to verder. Avtalen har ikkje støtte i nokon del av dette huset og heller ikkje i allmenta, hevda han i Underhuset.

Statsminister Theresa May slo tilbake og meinte avtalen er «ein rett avtalen for Storbritannia». Ho åtvara dei folkevalde mot å stemme nei.

Ingen veit

– Ingen veit kva som skjer dersom denne avtalen ikkje går gjennom. Det kan opne døra til endå meir splid og uvisse, sa ho.

Avtalen, som dei 27 andre medlemslanda i EU signerte i helga, kan først tre i kraft om han blir godkjent av Parlamentet. Motstanden er likevel stor, både i Mays eige parti og i opposisjonen.

Ifølgje anonyme kjelder skal May under eit møte i Brussel søndag ha erkjent at det akkurat no ikkje er fleirtal for avtalen i Parlamentet. Utfallet av avstemminga, som ifølgje BBC truleg skal gjennomførast 12. desember, er derfor høgst uklart.

– Vi kan støtte denne avtalen, vere tru mot folkerøystinga om brexit og komme oss vidare for å bygge ei lysare framtid. Eller så kan Underhuset avvise avtalen og sende oss tilbake til dit vi byrja. Det vil skape meir splid og meir uvisse med alle dei farane det vil bringe med seg, sa May måndag.

Mogleg EFTA-løysing

Avisa The Sun siterte måndag anonyme regjeringskjelder som seier at ministrane Michael Gove og Amber Rudd har danna ein allianse med medlemmer frå Labour for å jobbe for at Storbritannia skal gå inn i EFTA. Fleire andre medlemmer av Mays regjering skal Også vere mindre avvisande til ei slik løysing enn tidlegare.

Noreg er i dag medlem av EFTA saman med Sveits, Liechtenstein og Island, og i Storbritannia blir løysinga kalla «Noreg pluss».

EFTA-løysinga er likevel berre aktuell dersom Parlamentet stemmer ned brexitavtalen. Løysinga avheng også av at Labour-leiar Corbyn mislykkast i det venta forsøket sitt på tvinge fram nyval og regjeringsskifte. Eventuelle forsøk på å få i stand ei ny folkerøysting om brexit må også mislykkast.

EFTA blir også berre set på som ei mellombels løysing for å bevare den økonomiske stabiliteten mens den britiske regjeringa forhandlar fram ein ny frihandelsavtale, som dei håper skal gi dei betre vilkår overfor EU enn det EFTA-landa har i dag.

