Tysk 95-åring sikta for medverknad til 36.000 drap i konsentrasjonsleir

Ein reknar med at rundt 95.000 menneske har vorte drepne i konsentrasjonsleiren nord i Austerrike i krigsåra. Blant dei var 14.000 jødar. I tillegg var det sovjetiske krigsfangar og spanjolar som kjempa mot Francos fascistregime blant offera

95-åringen blir omtalt som Hans Werner H., sidan etternamnet hans ikkje har vorte offentleggjort. Han skal ha tenestegjort som SS-vakt i leiren frå 1944 til 1945, i ein periode då det skjedde 36.223 drap. Dei fleste vart gassa i hel, men fangar vart også drepne med injeksjonar, skyting, ved utsvelting og med andre metodar.

Mannen er ikkje tiltalt for noko spesifikt drap, men påtalemakta i Berlin meiner han som vakt bidrog til å halde oppe funksjonen leiren hadde i den aktuelle perioden. 95-åringen nektar skyld i saka.

Statsadvokat Martin Steltner meiner den sikta må ha forstått kva som føregjekk.

– Han må ha forstått at ei stor mengde menneske vart drepne ved bruk av desse metodane, og at vakthaldet han sjølv var ein del av var nødvendig for dei regelmessige drapa, seier Steltner.

Det er opp til domstolen å avgjere om 95-åringen er i stand til å stillast for retten, men ifølgje Steltner meiner påtalemakta at han er det.

Simon Wiesenthal, som etter krigen vigde livet sitt til å få stilt nazistar for retten, var sjølv fange i Mauthausen då leiren vart frigjort av amerikanske styrkar i mai 1945.

