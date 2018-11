Spesialetterforskar Robert Mueller vurderer endå ein avtale

utenriks

Denne gongen dreier det seg om skribenten Jerome Corsi, som har band til tidlegare Trump-medarbeidar Roger Stone. Corsi stadfestar overfor AP at han har forhandla om å inngå ein avtale med påtalemakta, men vil ikkje seie meir om saka.

Corsi uttalte under ei YouTube-sending i førre veke at han ventar å bli sikta for å ha loge for politiet, men sa då at han var uskyldig.

Muellers etterforskarar har avhøyrt Corsi som ledd i granskinga av Stones kontaktar til WikiLeaks. Amerikanske etterretningstenester meiner Russland stod bak tjuveriet av ei stor mengde e-postar frå Demokratane og Hillary Clintons valkampapparat under valkampen i 2016, e-postar som seinare vart offentleggjort av WikiLeaks.

Offentleggjeringa vart eit stort problem for Clintons valkamp, og ein reknar med at det har bidrege til valnederlaget. Muellers etterforskarar jobbar no for å finne ut om Stone og andre av Donald Trumps medarbeidarar hadde kjennskap til WikiLeaks' offentleggjeringar på førehand.

Corsi har tidlegare jobba for nettstaden InfoWars, kjent for spreiinga si av konspirasjonsteoriar. Han har samarbeidd med granskarane i rundt to månader, og har levert inn to datamaskiner og ein mobiltelefon. Han har òg gitt FBI tilgang til e-postkontoar og Twitter-meldingar. Nyleg har han likevel uttalt at samtalane med etterforskarane har «gått i lufta».

– Eg reknar med at eg i løpet av dei næraste dagane vil bli tiltalt av Mueller, har Corsi uttalt, samtidig som han bad om donasjonar til eit fond til juridiske utgifter.

(©NPK)