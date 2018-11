Löfven vil ha blokkoverskridande samarbeid i ei ny regjering

utenriks

Samarbeid over blokkene er nødvendig, men han vil ikkje spekulere i korleis det kan løysast.

Det slo den fungerande statsministeren fast under ein pressekonferanse fredag.

–Vi er ikkje der enno, at vi kan seie at det er slik det blir. Men det er framleis det eg strevar for å få til, sa Löfven under ein pressekonferanse fredag.

Pressekonferansen vart halden etter at talsmann i Riksdagen Andreas Norlén fredag morgon gav Löfven regjeringsoppdraget. Etter at Centern-leiar Annie Lööf gav opp forsøket sitt på å få til ei regjering på tvers av blokkgrensene, vil talmannen i Riksdagen no få fart på prosessen med å samle ei regjering.

Lööf har slått fast at tre regjeringsalternativ kan skrinleggjast: Alliansen saman med Socialdemokraterna, Alliansen i samarbeid med Miljöpartiet og ei sentrumsregjering sett saman av Centern og Liberalerna.

Löfven har tida fram til 5. desember til å finne eit regjeringsforslag. Då skal Riksdagen stemme over forslaget han kjem med.

(©NPK)