FNs Jemen-utsending ber om ro før planlagde fredssamtalar

Griffiths kom fredag formiddag til byen. Bodskapet hans er retta mot Houthi-opprørarane som kontrollerer Hodeida, og mot regjeringsstyrkane som krigar mot opprørarane i eit forsøk på å få kontroll over den strategisk viktige byen.

Om lag 80 prosent av all matimport og nødhjelp kjem inn i landet via Hodeida, som blir kontrollert av Houthi-opprørarane. Styrkane til regjeringa, med støtte av ein internasjonal koalisjon leidd av Saudi-Arabia, byrja i juni ein offensiv i eit forsøk på å skaffe seg kontroll over byen og den viktige hamna. Kampane vart intensiverte tidlegare denne månaden.

Griffiths hadde med seg Lise Grande, FNs humanitære koordinator for Jemen, då han kom til Hodeida fredag formiddag. Der skal Griffiths møte hjelpearbeidarar og representantar for lokale styresmakter. Besøket har til føremål å få partane til å vise varsemd og å hindre ein humanitær katastrofe, opplyser ei FN-kjelde.

Jemen besøkte onsdag hovudstaden Sana der han møtte representantar for Houthi-rørsla, som har kontrollert hovudstaden sidan slutten av 2014. Torsdag møtte han opprørsleiar Abdulmalik al-Houthi og diskuterte dei planlagde fredssamtalane i Sverige i byrjinga av desember.

