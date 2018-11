Ytterlegare to omkomne funne etter brannane i California

utenriks

Talet på sakna var torsdag nedjustert til rundt 560, etter å ha variert mykje sidan brannane braut ut. Tidlegare denne veka var det snakk om 1.300 sakna, men mange er sidan då gjort greie for.

Politiet i Butte County seier at lista over sakna svingar opp og ned og ikkje gir seg ut for å kome med nøyaktige tal. Sheriffen seier lista er meir meint som ei påminning til folk om å gi melding om kvar dei er.

Mange kan ha komme seg i sikkerheit og veit ikkje at namnet deira står på ei liste over bortkomne.

Brannen i det sørlege California, kjent som Woolsey Fire, starta 8. november og har lagt rundt 1.600 bustadhus i oske frå Thousand Oaks til Malibu. Sjølv om flammane no er under kontroll, er det sendt ut farevarsel for kraftig regn og stein- og leirras i område der tre og vegetasjon er nedbrent og ikkje klarer å halde på jorda. Tre personar er omkomne i sør.

Det er brannen lenger nord, kalla Camp Fire, som har vore den mest øydeleggjande. Han starta samtidig som brannen i sør, men har rasert over 13.000 bustadhus og andre eigedommar. Småbyen Paradise, eit par timars køyring nord for San Francisco, er heilt nedbrent.

Også her er det varsla kraftig regn, noko som skaper ytterlegare problem for dei mange tusen huslause som har oppretta teltleirar i parkar og på opne plassar.

