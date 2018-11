Sverige: Regjeringsforsøk nummer tre stranda

utenriks

– Det er ikkje noko poeng å be om meir tid til sonderingar. Riksdagen vil ikkje godkjenne meg som statsminister for ei sentrumsregjering. Socialdemokraterna og Moderaterna vil berre stemme for ein konstellasjon der ein av dei får statsministeren, seier Lööf etter eit møte med Riksdagens leiar, talsmann Andreas Norlén.

Heller ikkje Moderaterna-leiar Ulf Kristersson eller Socialdemokraterna-leiar og statsminister Stefan Löfven har greidd å finne eit levedyktig regjeringsalternativ etter valet i september.

Uklar situasjon

Verken venstreblokka eller det konservative partisamarbeidet Alliansen fekk fleirtal i Riksdagen, og ingen av dei ønsker å samarbeide med det tredje største partiet, Sverigedemokraterna.

– I ein så uklar parlamentarisk situasjon må den eine sida tolerere den andre for at regjeringsspørsmålet skal bli løyst. I situasjonen i dag er ikkje dette tilfellet, seier Lööf.

Centern-leiaren hadde ein ambisjon om å halde dei borgarlege partia saman i Alliansen og finne eit blokkoverskridande samarbeid med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Lööf seier ho har hatt separate møte med både partileiarane i Alliansen, Löfven og Miljöpartileiaren den siste veka, utan at dette har ført fram.

Det er no opp til talsmannen i Riksdagen å avgjere neste steg, påpeikar ho.

– Eg håper at sonderingsoppdraget eg har hatt, gjer at alle dei andre partia tenkjer seg om, seier Centern-leiaren på spørsmål om høvet for at det blir nyval i Sverige.

Löfven igjen?

Leiar Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet meiner Löfven bør få prøve seg ein gong til og må få to veker på seg til å prøve å finne ei løysing.

Han meiner leiaren i Socialdemokraterna har betre høve no enn førre gong han sonderte.

– Kanskje har det endra seg no når det er openbert at Alliansen ikkje har noko regjeringsalternativ, seier han.

