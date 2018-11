Stadig fleire land seier nei til FNs migrasjonspakt

utenriks

Den sveitsiske regjeringa seier dei vil «utsetje ei endeleg avgjerd til etter den parlamentariske debatten» i landet. Når FN-landa møtest i Marokko for å sluttføre avtalen 10. desember, er det altså utan at den sveitsiske signaturen.

Den manglande sveitsiske viljen til å signere er eit nederlag for representanten landet har til FN, Juerg Lauber, som er ein av to toppforhandlarar bak pakta. Fleire sveitsiske motstandarar av pakta fryktar at dei uforpliktande politiske måla langsiktig kan bli rettslege forpliktingar.

Frå før av har USA, Austerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Israel og Ungarn alle sagt nei til pakta. Presidenten i generalforsamlinga, Maria Fernanda Espinosa, seier ho forstår at enkelte land ikkje er klare til å forplikte seg til ein slik avtale, men at ho håpar at dei kan overtydast.

– Migrasjon er eit grenseoverskridande fenomen som må handterast i fellesskap, seier ho.

Migrasjonspakta omhandlar berre migrantar, ikkje flyktningar. Pakta har som mål å styre migrasjon og styrke rettane til migrantane. Pakta forpliktar til å motverke og kjempe mot årsakene bak migrasjon, som klimaendringar og fattigdom.

Det meste omstridde punktet i dokumentet er kravet til signaturland om å ta imot, legge til rette for og sysselsetje migrantar. Mange av landa som har nekta å signere pakta, har reagert på det sistnemnde punktet og hevda det truar deira sjølvbestemming og suverenitet.

