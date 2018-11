utenriks

Det melder nyheitsbyrået AFP.

Overgangsperioden etter skilsmissa mellom EU og Storbritannia skal i utgangspunktet vare til 31. desember 2020, men utkastet til brexitavtale opnar samtidig for at overgangsperioden kan bli forlengd éin gong viss det viser seg at forhandlarane treng meir tid til å få nye avtalar på plass.

I eit avtaleutkast som blei lagt fram i førre veke, mangla det ein presis dato for kor lang ein forlengd overgangsperiode kan bli.

