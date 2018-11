IAEA ser ikkje bort frå at Nord-Korea framleis arbeider med atomprogrammet sitt

utenriks

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un sa i september at han var villig til å gå for ei nedlegging, så framt USA tek tilsvarande skritt. Dette løftet vart gitt til Sør-Koreas president Moon Jae under besøket hans i Pyongyang.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA følgjer utviklinga i Nord-Korea via satellitt. IAEA-sjef Yukiya Amano seier at det er avdekt rørsler som kan tyde på at Nord-Korea arbeider med kjølesystem til to reaktorar, der ein er i drift og den andre er under bygging.

Dei er begge del av det store Yongbyon-komplekset som arbeider med atomkraft, og som er mistenkt for å produsere spaltbart materiale til landet sitt atomvåpenprogram.

På eit styremøte i IAEA torsdag sa Amano at satellittane viser aktivitet som indikerer produksjon av reaktorkomponentar som så blir frakta inn i den uferdige reaktoren. Amano la til at det ikkje er mogleg å slå fast noko av dette hundre prosent, så lenge inspektørar frå IAEA ikkje får tilgang til anlegget.

Nord-Korea utviste alle inspektørar frå IAEA i 2009.

Atomnedrustingsprosessen har køyrt seg fast etter at president Donald Trump møtte Kim i Singapore i september i fjor. Då lovde den nordkoreanske leiaren å stanse atomprogrammet sitt, så framt han fekk visse vedgåingar frå amerikansk side.

Partane har gått fleire rundar på høgt nivå for å komme vidare i arbeidet, men det er per i dag inga tidslinje for når heile eller delar av denne nedbygginga skal vere gjennomført.

(©NPK)