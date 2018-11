utenriks

Taliban-angrepet skjedde då køyretøya passerte gjennom den største byen i området. Samtidig kom det meldingar om at ti personar vart drepne under eit Nato-angrep mot talibanstillingar seint onsdag. Flya bomba stillingar etter at afghanske spesialstyrkar bad Nato om bistand under kampar i den austlege Logar-provinsen.

Det er førebels uklart om det var sivile blant dei ti drepne. Guvernøren i Logar seier at saka vil bli granska. Nato har ikkje kommentert hendinga.

