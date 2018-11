Anne Franks hus renovert for ein ny generasjon

utenriks

Huset der den jødiske ungjenta Anne Frank og familien hennar gøymde seg for nazistane frå 1942 til 1944 blir årleg besøkt av 1,2 millionar menneske. Torsdag var kong Willem Alexander æresgjest under nyopninga.

– Halvparten av dei besøkjande er under 30 år. Interessa for krigen og Anne Franks skjebne er aukande, men kunnskapane om kva som skjedde i desse åra, hengjer ikkje med. Vi må vise samanhengen og bakgrunnen for historia til Anne Frank på ein betre måte, seier museumsdirektør Roland Leopold.

Dagboka til ungjenta fortel levande om livet i skjul, samtidig som nazistane prøvde å tømme Europa for jødar og likvidere dei i leirar. Museet viser dei tronge romma, der åtte menneske var stua saman bak ei gøymd dør.

Anne Franks familie vart til slutt forrådd og arrestert av Gestapo. Anne Frank (15) og søstera Margot (19) døydde av tyfus i dødsleiren Bergen-Belsen i februar 1945, mens mora vart likvidert i Auschwitz. Frå Amsterdam vart 60.000 jødar sendt til avliving i leirane.

Faren Otto overlevde krigen og gjorde det til livsverket sitt å gi ut dottera si dagbok og gjere huset til eit museum. Han ville minne verda om jødeutryddinga og åtvare mot antisemittisme.

(©NPK)