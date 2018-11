Theresa May åtvarar mot å røyste ned brexitavtalen

utenriks

– Blir avtalen røysta ned, vil det bli meir uvisse, eller vi kan risikere at det ikkje blir noko brexit, sa May.

Spørjetimen blei ikkje uventa dominert av brexit etter at utkastet til ei skilsmisseavtale har blitt godkjend i regjeringa, og skal signerast på eit ekstraordinært EU-toppmøte søndag. Leiaren av Underhuset, John Bercow, måtte fleire gonger roe ned opphissa parlamentsmedlemmar.

Labour-leiar Jeremy Corbyn gjekk offensivt ut og kalla utkastet til brexitavtale ein fiasko.

– Det er på tide å gi plass til dei av oss som kan og vil, sa Corbyn.

Rett etter at spørjetimen var over onsdag ettermiddag, drog Theresa May til Brussel for å diskutere brexit direkte med EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

(©NPK)