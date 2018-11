Stigande dødstal etter sjølvmordsangrep i Kabul

utenriks

Det opplyser talsperson for helsestyresmaktene Wahidullah Majroh onsdag ettermiddag.

Sjølvmordsangrepet var rett mot skriftlærde og religiøse leiarar, som hadde samla seg i ein bryllaupshall ved flyplassen i Kabul for å feire profeten Muhammeds fødselsdag tysdag ettermiddag. Ifølgje vitne oppheldt det seg minst 1.000 menneske på staden då bomba gjekk av.

President Ashraf Ghani har erklært onsdag som nasjonal sørgjedag, og gitt ordre om at det blir flagga på halv stong både i Afghanistan og ved ambassadar og konsulat i utlandet.

Ingen grupper har så langt tatt på seg ansvaret for sjølvmordsangrepet, som er det verste i Afghanistan på fleire månader. Talibans talsperson Zabiullah Mujahid har fordømt åtaket og nekta for at det var dei som stod bak.

