Jemen-samtaler i Sverige i desember

utenriks

Mattis sa onsdag at samtalane truleg vil bli haldne heilt i byrjinga av neste månad.

Representantar for Houthi-opprørarane og den internasjonalt godkjende regjeringa til president Abedrabbo Mansour Hadi vil delta på møtet.

Houthi-opprørarane kontrollerer store område i Jemen, mellom anna hovudstaden Sana. Styrkane til regjeringa blir støtta av ein internasjonal koalisjon leidd av Saudi-Arabia.

Både Saudi-Arabia og Dei sameina arabiske emirat, som òg deltek i koalisjonen, støttar fredssamtalane, ifølgje Mattis.

FN-utsendingen Martin Griffiths møtte onsdag leiarar for Houthi-opprørarane i Sana. Opprørarane har tidlegare kravd garantiar for at tryggleiken deira blir teken vare på viss dei skal delta i fredssamtalar i utlandet.

Tre år med krig i Jemen har ført til ein humanitær katastrofe. 85.000 barn kan ha døydd av underernæring sidan konflikten byrja, ifølgje Redd Barna.

