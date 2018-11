Ikea kuttar 7.500 stillingar

utenriks

– Dei neste tre åra skal vi skape eit nytt Ikea. Det inneber endringar både ut mot kunden og internt i verksemda, seier administrerande direktør Clare Rodgers i Ikea Noreg i ei pressemelding.

Møbelgiganten er i gang med eit treårig program som ifølgje Ikeas eigne anslag vil skape 11.500 nye stillingar globalt, samtidig som rundt 7.500 eksisterande stillingar kan bli fjerna.

Ikea opplyser til det svenske nyheitsbyrået TT at 650 stillingar ligg an til å bli kutta i Sverige.

I Noreg vil Ikea opprette cirka 100 nye stillingar, samtidig som rundt 20 av 3.150 stillingar kan bli fjerna. I tillegg kan nokre av dagens stillingar bli endra eller flytta.

Ikea understrekar at målet ikkje er å kutte kostnader. Ifølgje Rodgers handlar det i staden om å omorganisere for å sikre at Ikea blir relevant også i framtida.

Ho lover at dei tilsette vil bli involverte i gjennomføringa av programmet.

– Vi vil ha gode diskusjonar med verneombod og tillitsvalde om den vidare prosessen. Det blir det aller viktigaste fokuset for oss dei næraste vekene, seier Rodgers.

(©NPK)