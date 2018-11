Colombia: Vald rammar sivile trass fredsavtalen

utenriks

Over halvparten av folk som bur i landlege område er utsett for vald og konflikt, ifølgje Flyktninghjelpen.

– Sjølv om fredsavtalen med FARC var ein viktig milepæl, er han ikkje åleine nok til å få slutt på valden i landet, seier landdirektør Christian Visnes.

Over 100.000 har eit akutt behov for vern og tilgang til grunnleggjande varer og tenester, ifølgje organisasjonen. Kamphandlingane har auka, og fleire grupper prøver å ta kontroll over strategisk viktige område, naturressursar eller tene pengar på kriminalitet.

– Dersom styresmaktene og verdssamfunnet, inkludert FN, ikkje gjer noko for å forhindre valdsbølgja, vil den langvarige konflikten halde fram å øydeleggje dei sosiale og økonomiske tilhøva i Colombia. Dette kan føre til meir liding og setje Colombias framtid på spel, åtvarar han.

Laurdag er det to år sidan geriljagruppa FARC underteikna ein fredsavtale med Colombias regjering. Det gjorde slutt på ein over 50 år lang konflikt, utløyst av eit krav om tilgang til jord og sosial rettferd. Noreg bidrog med leggje til rette for fredsforhandlingane, saman med Cuba.

I august vart konservative Ivan Duque innsett som ny president. Han har kravd endringar i fredsavtalen med FARC og har varsla ei hardare linje overfor geriljagruppa ELN, som framleis er aktiv.

