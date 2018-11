Nord-Korea sprengde vaktpostar i den demilitariserte sona

utenriks

Sprenginga av postane er ein del av avtalen som Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in vart einige om under eit toppmøte i Pyongyang i september.

Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyser at sprenginga vart gjennomført under oppsyn av soldatane deira, og at dei stadfestar at vaktpostane vart heilt øydelagde.

Sør-Korea har på si side rive ti av vaktpostane sine.

Etter rivingane vil Nord-Korea ha rundt 150 bygningar i sona, mens Sør-Korea vil ha rundt 50, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

(©NPK)