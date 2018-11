FN-utsending reiser til Jemen etter nye kampar

utenriks

Det er venta at Griffiths vil møte leiarar for Houthi-rørsla i hovudstaden Sana onsdag for å førebu fredssamtalar i Sverige dei kommande vekene.

Kampane i den strategisk viktige hamnebyen Hodeida blussa opp att måndag kveld, etter ein periode med pause i kampane. Anonyme kjelder seier til nyheitsbyrået AP at kampane måndag starta då den saudileidde koalisjonen, som støttar den internasjonalt anerkjente regjeringa i landet, gjennomførte fleire luftangrep mot opprørarane i og rundt Hodeida. Det var òg gatekampar fleire stader i byen. Houthi-opprørarane gjennomførte på si side artilleriåtak mot posisjonane til koalisjonen i byen.

Ifølgje medium styrt av Houthi-rørsla varte kampane måndag i rundt fire timar og fleire vart drepne.

Tysdag morgon seier innbyggjarar som bur rundt 100 kilometer utanfor Hodeida til AFP at kampane har roa seg igjen.

Koalisjonen har prøvd å ta tilbake Hodeida frå opprørarane sidan i sommar. Koalisjonsstyrkane står no rundt fem kilometer frå hamna der nesten all import og nødhjelp kjem inn til det kriseramma landet.

(©NPK)