Erik Solheim trekkjer seg som FNs miljøsjef

utenriks

Overfor Dagens Næringsliv stadfesta Solheim tysdag at tida hans som FNs miljøsjef er over.

Samtidig kritiserte han den førebelse rapporten frå FNs revisjonsprogram som inneheld kritikk av Solheims reiseverksemd.

– Rapporten er full av feil, men det vil vere lettare for ein ny leiar å ta ansvaret for den situasjonen, skriv Solheim i ei utsegn til Dagens Næringsliv.

Tidlegare hadde både Aftenposten og det franske nyheitsbyrået AFP sitert anonyme kjelder som opplyste at Solheim trekte seg.

I rapportutkastet som vart offentleggjort tidlegare i haust, gjekk det fram at Solheim i dei første 22 månadene i jobben reiste for 4,1 millionar kroner.

63-åringen har teke sjølvkritikk og betalt tilbake ein sum tilsvarande 50.000 kroner. Summen er knytt til éi reiserekning der revisorane oppdaga feil.

Samtidig har Solheim forsvart seg med at utstrekt reiseverksemd er viktig for å synleggjere UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige og Danmark har likevel valt å straffe UNEP økonomisk etter at skuldingane vart kjent.