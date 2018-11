Erik Solheim trekker seg som FNs miljøsjef

utenriks

Overfor Dagens Næringsliv stadfesta Solheim tysdag at tida hans som FNs miljøsjef er over.

Samtidig prøvde han å avkrefte delar av kritikken han har fått frå FNs revisjonsprogram.

– Eg tek ansvaret for den situasjonen vi har med revisjonsrapporten som går gjennom mange ting, det aller meste har eg ikkje vore borti i det heile. Det blir lettare å gjennomføre denne prosessen utan at eg er dagleg leiar, skriv Solheim i ei utsegn til Dagens Næringsliv.

Reiste for millionar

Ifølgje den britiske avisa The Guardian vart Solheim bedt om å trekke seg av FNs generalsekretær António Guterres.

Tidlegare i haust vart ein førebels rapport frå FNs revisjonsprogram leke til The Guardian og Aftenposten. I rapportutkastet gjekk det fram at Solheim i dei første 22 månader sine i jobben reiste for 4,1 millionar kroner.

I tillegg fekk han kritikk for å ha late to av dei næraste rådgjevarane sine få bu i Paris, sjølv om UNEPs hovudkvarter ligg i Kenyas hovudstad Nairobi.

Solheim fekk laurdag den endelege rapporten om reiseverksemda si, ifølgje Aftenposten. Avisa omtalte UNEP-sjefens avgang tysdag før Solheim sjølv hadde stadfesta opplysningane.

Heldt tilbake pengar

Solheim har teke sjølvkritikk for nokre av reisene sine og betalt tilbake ein sum tilsvarande 50.000 kroner. Summen er knytt til éi reiserekning der revisorane oppdaga feil.

Samtidig har Solheim forsvart seg med at utstrekt reiseverksemd er viktig for å synleggjere UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige, Danmark og fleire andre land har likevel valt å mellombels stanse bidraga sine til finansieringa av UNEP etter at skuldingane vart kjent.

Ifølgje The Guardian er til saman fleire titals millionar dollar haldne tilbake av misnøgde land. Manglande finansiering skal etter det som blir opplyst ha ført UNEP til randa av økonomisk krise.

– Omdømmerisiko

I eit intervju med NRK tysdag avviste Solheim at han trekker seg som direkte følgje av kritikken han har fått frå FNs revisjonsprogram.

I staden sa han at han har vorte einig med António Guterres om at rapporten lettare kan handterast viss han går av. Han peikte òg på at rapporten inneheld ei rekke feil og manglar.

Ein viktig del av UNEPs arbeid er å arbeide for å avgrense utsleppa av klimagassar. Flytrafikk medfører høge CO2-utslepp, og i rapportutkastet tidlegare i haust vart Solheims reiseverksemd skildra som ein risiko for UNEPs omdømme.

Ei kjelde som Aftenposten har snakka med, seier det òg kan vere andre årsaker til Solheims avgang. Mellom anna skal USA ha vore kritisk til Solheims tette samband til Kina.