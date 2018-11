Aftenposten: Erik Solheim trekker seg som FNs miljøsjef

utenriks

Avisa viser til opplysningar frå ei kjelde med svært godt kjennskap til situasjonen.

Ei anna kjelde fortel at Solheims avgang har vore eit stort samtaletema ved UNEPs hovudkontor i Kenyas hovudstad Nairobi tysdag.

Solheim fekk tidlegare i haust kritikk for reiseverksemda si i ein førebels rapport frå FNs revisjonsprogram. I dei første 22 månadane sine i jobben reiste han for 4,1 millionar kroner.

63-åringen har teke sjølvkritikk etter offentleggjeringa av rapportutkastet og betalt tilbake ein sum tilsvarande 50.000 kroner. Summen er knytt til éi reiserekning der revisorane oppdaga feil.

Samtidig har Solheim forsvart seg med at utstrekt reiseverksemd er viktig for å synleggjere UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige og Danmark har likevel valt å straffe UNEP økonomisk etter at skuldingane vart kjent.

Ei kjelde opplyser til Aftenposten at det òg kan vere andre årsaker til at Solheim trekker seg. Mellom anna skal USA ha vore kritisk til Solheims tette samband til Kina.