Tusenvis på flukt frå vulkanutbrot i Guatemala

utenriks

Talsmann David dei Leon for Guatemalas katastrofestyresmakter fortel måndag at utbrotet har auka i styrke etter at det byrja søndag morgon.

Måndag var 3.925 menneske frå byen Escuintla og fleire landsbyar i nærliggjande distrikt flytta til ulike evakueringssenter.

Instituttet i landet for seismologi og vulkanologi seier at lavaen blir slyngd høgt opp frå krateret og at oskesøyla stig meir enn ein kilometer opp i lufta, noko som skaper eit regn av oskepartiklar.

Utbrotet er det femte vulkanen har i år. I eit utbrot i juni omkom over 190 menneske, mens 235 framleis er sakna.

Volcán dei Fuego – Eldvulkanen på norsk – ligg vest for turistbyen Antigua og 35 kilometer sørvest for hovudstaden Guatemala by.

(©NPK)