SOHR: 25 drepne i kampar mellom pro-tyrkiske opprørarar i Syria

Kampane braut ut søndag i fleire område i byen. Tyrkiske soldatar utplassert i Afrin innførte portforbod for sivile for å unngå blodbad, ifølgje den britiskbaserte observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Vi har ikkje sett så harde kampar sidan opprørarane tok over Afrin. Det har ført til frykt blant sivile, seier leiar Rami Abdulrahman i SOHR.

Kampane føregjekk mellom fleirtalet av Ankara-lojale opprørarar og ei gruppe på rundt 200 krigarar som vart tiltalt for «ulydigheit» og «overgrep». Den breie alliansen av pro-tyrkiske opprørarar skreiv på Twitter at kamphandlingane var retta mot «å ta ut lovlause gjengar».

Sidan tyrkiske styrkar og pro-tyrkiske opprørarar tok over Afrin frå den kurdiske YPG-militsen, har både FN og Amnesty dokumentert utbreidde overgrep. Halvparten av dei 320.000 bebuarane har flykta, ifølgje ein FN-rapport.

