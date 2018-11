Regjeringa i Jemen vil delta i svenske fredssamtalar

utenriks

Dermed kan det sjå ut som dei viktigaste partane i krigen snart vil samlast i Sverige. Koalisjonen som blir leia av Saudi-Arabia og Houthi-opprørarane har nemleg òg sagt seg villig til å delta i samtalane, som skal haldast i regi av FN.

Ein sentral opprørsleiar, Mohammed Ali al-Houthi, opnar for våpenkvile i ei utsegn til journalistar.

– Vi er klare til å fryse og stanse militære operasjonar på alle frontar for å kunne oppnå fred, seier al-Houthi, som leiar revolusjonskomiteen til Houthi-opprørarane og er ein person med stor påverknad. Han er likevel ikkje den øvste leiaren til opprørsrørsla.

Al-Houthi bad om at rakett- og droneåtak mot «aggressive land» tek slutt «for å ta frå dei alle grunnar til å halde fram med aggresjonen og kringsetjinga.

FN-resolusjon

FNs spesialutsending Martin Griffiths seier både Jemens regjering og houthiopprørarane har vist ny vilje til å arbeida for ei politisk løysing.

Samtidig blir det arbeidd med ein FN-resolusjon om Jemen. I eit utkast nyheitsbyrået AFP har fått sjå, blir det kravd våpenkvile i hamnebyen Hodeida omgåande. Dessutan må partane fjerne alle hinder for humanitær hjelp innan to veker.

Saudi-Arabia og Iran

Borgarkrigen i Jemen braut ut i kjølvatnet av den arabiske våren, då Houthi-opprørarane sette til livs hovudstaden Sana med hjelp frå troppar som var lojale til den tidlegare presidenten i landet, Ali Abdullah Saleh.

Året etter flykta regjeringa, og Saudi-Arabia starta luftangrep mot dei Iran-støtta opprørarane. Den siste saudileidde offensiven har hatt som mål å ta kontroll over den viktige hamnebyen Hodeida, ein viktig hamneby som òg er inngangsport for ein stor del av bistanden til landet.

Om lag 10.000 menneske har mista livet som følgje av krigen, og to tredelar av folkesetnaden i landet har behov for bistand. Meir enn åtte millionar menneske står i fare for å svelte, og FN har omtalt konflikten som den største humanitære krisa i verda.

(©NPK)