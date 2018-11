utenriks

Evakueringsordren blir basert på målingar som viser at utbrotet er i ferd med å auke.

Vulkanen, som ligg 35 kilometer sørvest for hovudstaden Guatemala by, hadde utbrot juni i år. Det kosta fleire hundre menneske livet. Det blir rekna med at mange offer ligg gravlagt i dei ramma områda.

