Kong Salman skryter av Saudi-Arabias rettsvesen

Sjølve drapet vart ikkje nemnt i talen til kongen måndag. Men han roste den saudiarabiske påtalemakta, som har slege fast at Khashoggi vart drepen, og at det kjem til å bli lagt ned påstand om dødsstraff for fem av dei sikta i saka.

– Vi er stolte av innsatsen til rettsvesenet og påtalemakta, sa Salman i talen til det saudiarabiske Shura-rådet.

Saudi-Arabia har eit strengt islamistisk styresett, og den 82 år gamle monarken lova at landet vil «setje i verk Guds lov».

Den saudiarabiske journalisten, regimekritikaren og tidlegare regjeringsrådgjevaren Jamal Khashoggi vart drepen inne på konsulatet i landet i Istanbul i Tyrkia. Saudi-Arabia avviste lenge at drapet hadde skjedd, men innrømde det til slutt.

Påtalemakta meiner saudiarabiske agentar drap Khashoggi utan å ha fått klarsignal frå høgare hald. Kritikarar av regimet i landet og kjelder i den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA meiner likevel at kronprins Mohammed i Saudi-Arabias må ha gjeve ordre om drapet.

Faren til kronprinsen, kong Salman, skrytte måndag av innsatsen til sonen for å styrkje økonomien i landet og skape arbeidsplassar for saudiarabisk ungdom.

