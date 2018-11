Kampvillig May lover å levere brexit

utenriks

– La ingen vere i tvil, eg er bestemt på å levere avtalen, sa statsminister Theresa May om brexitavtalen i ein tale til næringslivsleiarar i London måndag.

May er sterkt pressa frå eigne partimedlemmer. Dei såkalla brexiteers som ønsker ei hard brexitløysing, altså eit klart brot med EU, jobbar no aktivt for å bli kvitt May som partileiar. Men det var måndag ettermiddag framleis uklart om dei lykkast med å samle tilstrekkeleg støtte.

May sa i talen sin at det er jobben hennar å levere ein god avtale for Storbritannia.

– Det ville aldri vere enkelt, og den siste fasen vil alltid vere den tøffaste. Men vi har i sikte ein avtale som vil fungere for Storbritannia, sa statsministeren.

(©NPK)