77 døde og 1.000 sakna etter California-brann

Søndag vart leivningane til endå ein person funne. Dødstalet har dermed stige til 77, mens 1.000 er sakna. Talet på sakna vart tidlegare meldt til å vere 1.300, men mange av dei har vore trygge utan at dei visste at dei var melde sakna.

Det er varsla nedbør i områda i California som er ramma av den dødelegaste skogbrannen i historia til delstaten. Regnvêret kan bidra til å sløkke flammane, men kan også vaske bort beinrestar og oske.

– Eg skulle ønske vi kunne komme oss gjennom alt dette før regnvêret kom, men eg veit ikkje om det er mogleg, seier sheriff Kory Honea.

Makabre scener

Over 400 frivillige gjekk søndag frå nedbrent hus til nedbrent hus i Paradise. Ikledd kvite kjeledressar, andletsmasker og med likhundar, søkte dei seg gjennom dei makabre ruinane. Der dei ikkje fann leivningar etter menneske, teikna dei ein stor, oransje «0» nær huset. 10.500 hus har brent ned.

Meir enn 5.000 brannfolk har kjempa mot brannen sidan 8. november. Brannen, som blir kalla Camp Fire, har drive 52.000 personar vekk frå heimane sine. Det er særleg byen Paradise, der det eingong budde 27.000 menneske, som det har gått verst utover. Flammane har så å seie jamna byen med jorda.

Trump-kontrovers

USAs president Donald Trump kom laurdag California med eit bodskap om korleis slike skogbrannar kan stansast: Gjer som finnane og rak lauv, sa han og hevda å ha fått innspelet av Finlands president Sauli Niinistö. Men Niinistö sjølv poengterer at han sa «we take care of our forests», vi tek vare på skogen vår. Han sa ikkje noko om å rake lauv. Det fann Trump på sjølv.

Mens Trumps finurlege forklaring vekte oppsikt, var Californias guvernør Jerry Brown ute med ei heilt anna forklaring på skogbrannane i California den siste tida.

– Californias kraftige skogbrannar vil få sjølv dei mest hardbarka klimaskeptikarane til å innsjå realiteten innan fem år, sa han til CBS.

